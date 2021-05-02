Honor будет продавать переименованные наушники Huawei

СМИ пишут, что Honor Earbuds 2S будут копией наушников Huawei не только внешне. Они также получат те же характеристики, то есть 10-мм громкоговорители, поддержку Bluetooth 5.2, защиту от пыли и воды по стандарту IP54 и функцию активного шумоподавления.

При этом у моделей различается форма зарядного футляра. Из этого можно сделать вывод, что аккумулятор у Honor Earbuds 2S будет иным. У Huawei FreeBuds 4i заряда хватает на 7,5 часа работы с активным шумоподавлением и на 22 часа вместе с зарядным футляром.