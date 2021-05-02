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Сегодня в 17:30
Honor будет продавать переименованные наушники Huawei
Honor Earbuds 2S
В сети появились изображения беспроводных наушников Honor Earbuds 2S. Судя по всему, они будут просто переименованными Huawei FreeBuds 4i.
СМИ пишут, что Honor Earbuds 2S будут копией наушников Huawei не только внешне. Они также получат те же характеристики, то есть 10-мм громкоговорители, поддержку Bluetooth 5.2, защиту от пыли и воды по стандарту IP54 и функцию активного шумоподавления.
При этом у моделей различается форма зарядного футляра. Из этого можно сделать вывод, что аккумулятор у Honor Earbuds 2S будет иным. У Huawei FreeBuds 4i заряда хватает на 7,5 часа работы с активным шумоподавлением и на 22 часа вместе с зарядным футляром.