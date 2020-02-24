Honor представил новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Новые Honor Magic Earbuds могут подавить внешний шум в метро, кафе и самолёте. Наушники используют гибридную технологию шумоподавления. Один микрофон «ловит» окружающие звуки, а второй — оставшиеся после обработки. Ещё один микрофон отвечает за звонки. Наушники также используют 10-миллиметровый динамик.

О времени зарядки и автономности Magic Earbuds представители Honor ничего не сказали. По фото можно судить, что наушники будут иметь форму «вкладышей», как последние Apple AirPods Pro.

Стоимость Honor Magic Earbuds составит 129 евро (примерно 9,1 тысячу рублей). Они будут доступны и в России, наряду с другими странами. Точная дата старта продаж не названа, но ожидаются они в апреле.