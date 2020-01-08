Huawei готовит аналог AirPods Pro

На то, что наушники будут не проходной моделью, а вполне себе флагманской, говорит присутствие в названии слова Mate. Таким образом можно предположить, что устройство будет конкурировать с топовой моделью Apple — AirPods Pro. Не исключено, что наушники Huawei получат функцию активного шумоподавления.

Инсайдер пишет, что MatePod выйдут либо со смартфонами серии P40 на выставке MWC 2020, либо с Mate Xs 5G в марте.

Пока из беспроводных наушников, подобных AirPods, у Huawei есть только модели линейки под названием FreeBuds.