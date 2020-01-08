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Сегодня 20:09
Huawei готовит аналог AirPods Pro
Может выпустить вместе со смартфонами серии P40
Сетевой инсайдер Teme (特米) сообщил о том, что Huawei зарегистрировала имя MatePod в европейском патентном бюро (EUIPO). Под этим именем, скорее всего, скрываются беспроводные наушники.
На то, что наушники будут не проходной моделью, а вполне себе флагманской, говорит присутствие в названии слова Mate. Таким образом можно предположить, что устройство будет конкурировать с топовой моделью Apple — AirPods Pro. Не исключено, что наушники Huawei получат функцию активного шумоподавления.
Инсайдер пишет, что MatePod выйдут либо со смартфонами серии P40 на выставке MWC 2020, либо с Mate Xs 5G в марте.
Пока из беспроводных наушников, подобных AirPods, у Huawei есть только модели линейки под названием FreeBuds.