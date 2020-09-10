Huawei представила продвинутые беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Huawei называет наушники первыми, кто поддерживает динамическое активное шумоподавление. Эта технология объединяет активное шумоподавление с распознаванием внешних шумов. Благодаря этому наушники могут работать в трёх режимах: от домашнего до ультра.

Управлять настройками FreeBuds Pro можно с помощью прикосновений. Приложение для наушников позволяет проверить, не установлены ли на них амбушюры разных размеров.

FreeBuds Pro будут доступны в сером, чёрном и белом цветах. Наушники могут работать до 4,5 часа с включённым активным шумным подавлением и до 7 часов без него. Вместе с кейсом обещают до 30 часов.

FreeBuds Pro оценены в 199 евро. Будут доступны в продаже с октября.