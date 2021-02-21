Huawei представила новые беспроводные наушники с шумоподавлением и 10 часами работы на одном заряде

Активное шумоподавление в Huawei FreeBuds 4i устраняет нежелательные шумы, создавая точно инвертированные сигналы.

Наушники с обеих сторон имеют сенсорные кнопки. Они позволяют управлять устройством долгими прикосновениями и постукиваниями. Например, двойным нажатием на левый или правый наушник можно поставить музыку на паузу или переключить песню. Долгим нажатием можно включить или отключить активное шумоподавление.

Наушники оснащены батареей на 55 мАч. В зарядном чехле также есть аккумулятор ёмкостью 215 мАч. При обычном использовании наушников должно хватить на 7,5 часа прослушивания музыки с включённым шумоподавлением и на 10 часов с выключенным. Наушники заряжаются в чехле на 100% за 60 минут. Зарядка самого чехла занимает 90 минут.

Также Huawei FreeBuds 4i могут распознавать, надеты ли они. Для подключения они используют Bluetooth 5.2.

Стоимость Huawei FreeBuds 4i составляет около $75. Пока наушники доступны только в Китае, когда приедут в Россию, неизвестно.