Huawei привезла в Россию наушники с шумоподавлением и 10 часами автономности

В наушниках реализуется технология активного шумоподавления, которая создаёт точно инвертированные сигналы. Благодаря этому Huawei FreeBuds 4i можно использовать в шумном торговом центре, общественном транспорте или на улице.

Наушники получили 10-миллиметровый динамический драйвер со сбалансированной производительностью для высоких, средних и низких частот.

Huawei утверждает, что FreeBuds 4i могут 10 часов непрерывно воспроизводить музыку. За 10 минут зарядки можно получить до 4 часов воспроизведения. С использованием зарядного чехла наушники могут воспроизводить музыку до 22 часов кряду.

Беспроводные наушники FreeBuds 4i будут продаваться в России по цене 7990 рублей.