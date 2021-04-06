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Сегодня в 10:00
Huawei привезла в Россию наушники с шумоподавлением и 10 часами автономности
За 8000 рублей
Huawei спустя месяц после китайского анонса привезла в Россию новые беспроводные наушники FreeBuds 4i. Они могут похвастаться поддержкой активного шумоподавления и 10 часами работы на одном заряде.
В наушниках реализуется технология активного шумоподавления, которая создаёт точно инвертированные сигналы. Благодаря этому Huawei FreeBuds 4i можно использовать в шумном торговом центре, общественном транспорте или на улице.
Наушники получили 10-миллиметровый динамический драйвер со сбалансированной производительностью для высоких, средних и низких частот.
Huawei утверждает, что FreeBuds 4i могут 10 часов непрерывно воспроизводить музыку. За 10 минут зарядки можно получить до 4 часов воспроизведения. С использованием зарядного чехла наушники могут воспроизводить музыку до 22 часов кряду.
Беспроводные наушники FreeBuds 4i будут продаваться в России по цене 7990 рублей.