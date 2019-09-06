Huawei создала открытые наушники в стиле AirPods с лучшим качеством звука и активным шумоподавлением

Устройство работает на новом процессоре Huawei для носимой электроники и аудиотехники Kirin A1. Он на 5% компактнее, чем старый Kirin H1. Снижает задержку сигнала на 30%, а энергопотребление на 50%. Кроме того, это первый процессор для наушников с поддержкой Bluetooth 5.1 и BLE 5.1.

Freebuds 3 поддерживают аудио со сверхвысоким битрейтом — до 2,3 Мбит/с. Также они имеют функцию активного шумоподавления («убирают» до 15 Дб шума). Слушать музыку не мешает даже ветер при движении со скоростью до 20 км/ч (например, на велосипеде). В целом, компания называет Freebuds 3 первой в мире беспроводной вставной стереогарнитурой с активным шумоподавлением.

Новинка отличается компактным зарядным кейсом. При помощи беспроводного метода наушники заряжаются за 30 минут с нуля до 30% (AirPods за то же время только до 20%). По проводам можно зарядить за 30 минут до 70%. Одной зарядки хватает на 4 часа автономной работы в режиме прослушивания музыки, вместе с кейсом — на 20 часов.

Предлагаются в двух расцветках — белой и чёрной.