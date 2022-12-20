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19:02, 20 декабря 2022
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Huawei задавила через суд продавца поддельных наушников

Он должен выплатить денежную компенсацию

Huawei подала в суд на продавца поддельных наушников. Было реализовано 330 000 единиц таких подделок.

Huawei задавила через суд продавца поддельных наушников

Фото: Unsplash

Продавца Чжан Моуму обвинили в нарушении авторских прав компании. Согласно судебным документам, он использовал торговую марку Huawei на наушниках, которые на самом деле не были произведены китайской компанией. В общей сложности было продано около 330 000 поддельных наушников на общую сумму около 4,06 млн юаней.

Суд обязал Чжан Моуму выплатить компенсацию в размере 403 000 юаней.

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