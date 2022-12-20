Huawei задавила через суд продавца поддельных наушников

19:02, 20 декабря 2022
1 мин.
Huawei задавила через суд продавца поддельных наушниковОн должен выплатить денежную компенсацию
Huawei подала в суд на продавца поддельных наушников. Было реализовано 330 000 единиц таких подделок.
Фото: Unsplash
Продавца Чжан Моуму обвинили в нарушении авторских прав компании. Согласно судебным документам, он использовал торговую марку Huawei на наушниках, которые на самом деле не были произведены китайской компанией. В общей сложности было продано около 330 000 поддельных наушников на общую сумму около 4,06 млн юаней.
Суд обязал Чжан Моуму выплатить компенсацию в размере 403 000 юаней.