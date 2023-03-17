IKEA выпустила непромокаемую Bluetooth-колонку для душа

Новая колонка Vappeby стала самой дешёвой в линейке. Пока она продаётся только США и доступна в трёх цветах: красном, чёрном или жёлтом. Она имеет простой пластиковый корпус с одной кнопкой управления на верхней панели. Колонка может работать от встроенного аккумулятора до 80 часов на средней громкости.

Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67 и может выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на 30 минут. Это делает её подходящей для использования в ванной комнате: у неё даже есть специальный шнурок для крепления на крючках для полотенец.