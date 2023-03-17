IKEA выпустила непромокаемую Bluetooth-колонку для душа

13:20, 17 марта 2023
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IKEA выпустила непромокаемую Bluetooth-колонку для душаУ неё даже есть петелька для подвешивания на крючок
Любите петь в душе? У IKEA есть решение для таких, как вы. Компания начала продавать Bluetooth-колонку с влагозащитой всего за 14,99 доллара.
Фото: IKEA
Новая колонка Vappeby стала самой дешёвой в линейке. Пока она продаётся только США и доступна в трёх цветах: красном, чёрном или жёлтом. Она имеет простой пластиковый корпус с одной кнопкой управления на верхней панели. Колонка может работать от встроенного аккумулятора до 80 часов на средней громкости.
Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67 и может выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на 30 минут. Это делает её подходящей для использования в ванной комнате: у неё даже есть специальный шнурок для крепления на крючках для полотенец.