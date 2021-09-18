Инсайдеры: Apple всё равно выпустит новые AirPods в 2021 году

Фото, видео и аудио
Сегодня в 16:56
1 мин.
Инсайдеры: Apple всё равно выпустит новые AirPods в 2021 годуПроизводство уже началось
На презентации 14 сентября Apple не представила новые беспроводные наушники AirPods. Однако инсайдеры утверждают, что они всё равно выйдут в этом году.
Об этом пишет Digitimes. Сообщается, что производство AirPods 3 уже началось. К сожалению, отчёт издания на эту тему довольно краток, не указывает детали и конкретную дату выпуска. Отмечается только, что AirPods 3 будут немного дороже, чем их предшественники, AirPods 2, которые сейчас стоят в России 16 тысяч рублей.
Напомним, от AirPods 3 ожидают дизайн, похожий на AirPods Pro. Поддержки технологии активного шумоподавления у наушников не будет. Она останется эксклюзивной для AirPods Pro и AirPods Max. В целом, ждать революции от AirPods 3 не стоит.