Исследование показало: пытаться продать старые Apple iPod бессмысленно

Согласно данным SellCell, с момента выпуска iPod обесценились в среднем на 89%. Наиболее высокий показатель — 98% — наблюдается для некоторых моделей 2003 года, а наименее — 71% — для iPod touch седьмого поколения.

Как и следовало ожидать, модели iPod touch шестого и седьмого поколений по-прежнему стоят больше всего, особенно в конфигурациях с большим объёмом памяти. iPod touch седьмого поколения ёмкостью 256 ГБ можно продать за 100 долларов (устройство должно быть в хорошем состоянии), в то время как более старые модели с меньшим объёмом памяти продаются всего за 60 долларов.