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Сегодня 19:23
Из-за смартфонов люди практически перестали покупать фотоаппараты
Предпочитают многокамерные смартфоны
Российский ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» пришёл к выводу, что смартфоны уничтожают рынок фотоаппаратов. Зачем покупать отдельную камеру, если айфон может полностью удовлетворить твои потребности в постинге фотографий в Instagram?
В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что продажи фотоаппаратов в России в 2020 году упали на 27%. Люди практически перестали покупать фотокамеры. Спросом ещё пользуются полупрофессиональные и профессиональные модели.
А вот «мыльницы» больше никому не нужны. Люди предпочитают покупать смартфоны. Причём чем больше камер у них, тем лучше.
По информации «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году случился взрывной рост спроса на четырёхкамерные смартфоны. Такие устройства заняли почти четверть рынка. 22-процентная доля принадлежит смартфонам с тремя камерами.