Из-за смартфонов люди практически перестали покупать фотоаппараты

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что продажи фотоаппаратов в России в 2020 году упали на 27%. Люди практически перестали покупать фотокамеры. Спросом ещё пользуются полупрофессиональные и профессиональные модели.

А вот «мыльницы» больше никому не нужны. Люди предпочитают покупать смартфоны. Причём чем больше камер у них, тем лучше.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году случился взрывной рост спроса на четырёхкамерные смартфоны. Такие устройства заняли почти четверть рынка. 22-процентная доля принадлежит смартфонам с тремя камерами.