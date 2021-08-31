Jabra представила флагманские TWS-наушники с шумоподавлением и улучшенной связью во время звонков

Jabra представила флагманские TWS-наушники с шумоподавлением и улучшенной связью во время звонковНачнут продаваться в октябре
Модель Jabra Elite 7 Pro бренд называет революционной. В ней применяется технология Jabra MultiSensor Voice, которая гарантирует высокое качество аудиосвязи даже в шумных местах. Технология использует датчик костной проводимости звука, четыре микрофона и алгоритмы. Программа постоянно анализирует типы шумов, считываемые микрофонами. При обнаружении шума ветра автоматически активируется датчик.
Jabra
Сообщается, что размеры наушников-вкладышей Elite 7 Pro на 16% меньше, чем у популярной модели Jabra Elite 75t. Новое устройство может работать в режиме непрерывного воспроизведения звука с активным шумоподавлением в течение девяти часов или в течение 35 часов с чехлом. За пять минут можно зарядить устройство на 1,2 часа работы.
Наушники Elite 7 Pro поступят в продажу в России в октябре 2021 года. Данная модель стоит 19 990 рублей.