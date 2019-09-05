Jabra презентовала наушники в стиле AirPods с качественными микрофонами и автономностью 7,5 часов

Компания рассказывает, что использовала тысячи снимки ушей разных людей, чтобы создать наушники, которые могли бы подойти большинству пользователей. Также Jabra учла просьбы пользователей сделать наушники более автономными. Модель Elite 75t держит заряд батареи до 28 часов при использовании зарядного чехла и до 7,5 часов без подзарядки (например, AirPods могут обеспечить только 5 часов в режиме прослушивания музыки). При этом, чтобы полностью зарядить устройство понадобится всего 2,2 часа.

Для комфортного общения по телефону Jabra оснастила наушники четырёхмикрофонной технологией и улучшенным шумоподавлением. Устройство поддерживает голосовым помощников Amazon Alexa, Siri или Google Assistant. Доступно в двух цветах: титановый чёрный и золотисто-бежевый.