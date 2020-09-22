Jabra привезла в Россию выносливые Bluetooth-наушники с передовым шумоподавлением

Также новинка предоставляет превосходное качество голосовой связи благодаря наличию шести микрофонов. С включённым шумоподавлением Elite 85t работают до 5,5 часов. Если использовать зарядный чехол, то время автономной работы увеличивается до 25 часов при включённой ANC и до 31 часов при выключенной.

Рекомендованная цена наушников Jabra Elite 85t составит 14 999 рублей. Они выйдут в титановом чёрном цветах в в ноябре 2020 года. Будут продаваться в магазинах re:Store, Dr.Head, М.Видео.