Jabra привезла в Россию выносливые Bluetooth-наушники с передовым шумоподавлением
Модель Jabra Elite 85t оснащена технологией, которая обеспечивает уровень шумоподавления, превосходящий стандартные решения Jabra. В основе технологии лежит двойной чипсет, который также обеспечивает оптимальную обработку звука. Jabra также называет наушники одними из самых компактных с первоклассной системой ANC, у которой отсутствует эффект заложенности в ушах. Пользователь может касаниями настраивать шумоподавление.
Jabra
Также новинка предоставляет превосходное качество голосовой связи благодаря наличию шести микрофонов. С включённым шумоподавлением Elite 85t работают до 5,5 часов. Если использовать зарядный чехол, то время автономной работы увеличивается до 25 часов при включённой ANC и до 31 часов при выключенной.
Рекомендованная цена наушников Jabra Elite 85t составит 14 999 рублей. Они выйдут в титановом чёрном цветах в в ноябре 2020 года. Будут продаваться в магазинах re:Store, Dr.Head, М.Видео.