Jabra выпустила аудиофильские наушники с активным подавлением шума

Помимо функции активного шумоподавления наушники поддерживают технологию HearThrough, которая блокирует или активирует окружающие звуки. а вышеупомянутая интеллектуальная система SmartSound распознаёт более 6000 уникальных звуковых характеристик. Эти данные она использует для регулировки звука в конкретной ситуации. Например, при переходе пользователя с шумной станции метро в тихое место система автоматически изменит параметры звука так, чтобы человеку было комфортно.

У наушников есть три основных режима работы: «На людях», «По пути на работу или домой» и «В домашней обстановке».

Согласно пресс-релизу компании, без подзарядки наушники могут работать до 36 часов с включённой функцией активного шумоподавления. Поддерживают управление при помощи голосовых ассистентов.

Стоимость Jabra Elite 85h составляет 19990 рублей.