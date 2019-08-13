Ferra

К выходу готовится одинарная камера для смартфонов, которая не уступит двойным и тройным

Будет обладать восьмикратным зумом
Почти все последние флагманы производители оснащают несколькими основными датчиками изображениями. Получаются двойные, тройные и даже четверные камеры. Например, Huawei P30 Pro получил отдельный модуль с пятикратным оптическим зумом. Однако тайваньская компания Yaguang Electronics решила пойти другим путём, и готовит к выходу одинарную камеру с шести- или восьмикратным оптическим зумом.

Разработчики хотят сделать одномодульную камеру перископного типа на основе асферических стеклянных линз. Её не придётся снабжать дополнительными датчиками: одного хватит, чтобы обеспечить восьмикратный зум. Также Yaguang Electronics утверждает, что устройство с такой камерой сможет выдавать хорошие ночные снимки. Не без помощи искусственного интеллекта, конечно.

Когда камера выйдет в серийное производство, пока неизвестно. Так что в ближайшие несколько лет мы будем наблюдать за выходом новинок с двумя, тремя или больше датчиками.

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