Качественные наушники Realme Buds Air 2 с шумодавом продают за 3 тысячи рублей в РФ

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Качественные наушники Realme Buds Air 2 с шумодавом продают за 3 тысячи рублей в РФВ М.Видео
«М.Видео» распродаёт беспроводные наушники Realme Buds Air 2. Вместо 4999 рублей цена составит 3149 рублей с промокодом.
Для покупки наушников по указанной цене достаточно добавить их в корзину и применить там на этапе оформления заказа промокод «PROSTO». Акция была актуальна на момент публикации новости. Наличие скидки и товара проверяйте самостоятельно.
Bluetooth-наушники Realme получили 10-миллиметровые драйверы с алмазоподобным DLC-покрытием. Поддерживается система активного шумоподавления, которая отсеивает сторонние звуки. Есть также Transparency Mode, который убирает воздействие извне лишь частично. Realme Buds Air 2 должны работать до 25 часов работы в автономном режиме, если вовремя заряжать их от футляра. 10 минут подзарядки хватает на 2 часа прослушивания песен.
Источник:М.Видео
Автор:Ксения МурашеваТеги: