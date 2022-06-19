Качественные наушники Realme Buds Air 2 с шумодавом продают за 3 тысячи рублей в РФ

Bluetooth-наушники Realme получили 10-миллиметровые драйверы с алмазоподобным DLC-покрытием. Поддерживается система активного шумоподавления, которая отсеивает сторонние звуки. Есть также Transparency Mode, который убирает воздействие извне лишь частично. Realme Buds Air 2 должны работать до 25 часов работы в автономном режиме, если вовремя заряжать их от футляра. 10 минут подзарядки хватает на 2 часа прослушивания песен.