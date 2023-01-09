Как будут выглядеть беспроводные наушники Xiaomi Poco

16:53, 09 января 2023
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Как будут выглядеть беспроводные наушники Xiaomi PocoПервые такие у бренда
В сети опубликовали рендеры беспроводных наушников POCO Pods и Redmi Buds 4 Active. POCO Pods станут первыми TWS-наушниками от этого суббренда Xiaomi.
Фото: Unsplash
POCO Pods и Redmi Buds 4 Active чем-то похожи на AirPods. У первых чёрный корпус и жёлтые вкладыши. Овальный чехол для POCO Pods также имеет сочетание чёрного и жёлтого цветов. А Redmi Buds 4 Active выполнены в единой цветовой гамме.
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К сожалению, больше информации о наушниках нет.