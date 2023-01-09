Как будут выглядеть беспроводные наушники Xiaomi Poco

POCO Pods и Redmi Buds 4 Active чем-то похожи на AirPods. У первых чёрный корпус и жёлтые вкладыши. Овальный чехол для POCO Pods также имеет сочетание чёрного и жёлтого цветов. А Redmi Buds 4 Active выполнены в единой цветовой гамме.