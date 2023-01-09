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16:53, 09 января 2023
1 мин.

Как будут выглядеть беспроводные наушники Xiaomi Poco

Первые такие у бренда

В сети опубликовали рендеры беспроводных наушников POCO Pods и Redmi Buds 4 Active. POCO Pods станут первыми TWS-наушниками от этого суббренда Xiaomi.

Как будут выглядеть беспроводные наушники Xiaomi Poco

Фото: Unsplash

POCO Pods и Redmi Buds 4 Active чем-то похожи на AirPods. У первых чёрный корпус и жёлтые вкладыши. Овальный чехол для POCO Pods также имеет сочетание чёрного и жёлтого цветов. А Redmi Buds 4 Active выполнены в единой цветовой гамме.

Как будут выглядеть беспроводные наушники Xiaomi Poco

91mobiles

К сожалению, больше информации о наушниках нет.

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