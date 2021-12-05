Как могли бы выглядеть новейшие проводные наушники Apple

Авторы 9to5Mac утверждают, что тем не менее мода на проводные наушники стала возвращаться. В них стали ходить больше людей на улице, а кроме того они появляются в видеороликах TikTok. Журналисты считают, что проводные модели никуда не денутся, как минимум из-за их надёжности. EarPods имеют свои преимущества, в том числ: отсутствие необходимости заряжать их, более низкую цену и кнопки громкости.

Авторы концепции включили в новые потенциальные EarPods плетёный кабель, который сделал бы их долговечнее. Кроме того, новинки могли бы получить поддержку пространственного аудио, обновлённые микрофоны и цвет «космический серый».