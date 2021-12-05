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Как могли бы выглядеть новейшие проводные наушники Apple

Посмотрите концепт
9to5Mac предложил концепт проводных наушников Apple EarPods. Как в эпоху, когда самыми модными являются беспроводные наушники, могла бы выглядеть такая модель?
Как могли бы выглядеть новейшие проводные наушники Apple

Авторы 9to5Mac утверждают, что тем не менее мода на проводные наушники стала возвращаться. В них стали ходить больше людей на улице, а кроме того они появляются в видеороликах TikTok. Журналисты считают, что проводные модели никуда не денутся, как минимум из-за их надёжности. EarPods имеют свои преимущества, в том числ: отсутствие необходимости заряжать их, более низкую цену и кнопки громкости.

Авторы концепции включили в новые потенциальные EarPods плетёный кабель, который сделал бы их долговечнее. Кроме того, новинки могли бы получить поддержку пространственного аудио, обновлённые микрофоны и цвет «космический серый».

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Ещё было бы неплохо, если бы Apple продавала наушники с переходником на разъём 3,5 мм. Цена EarPods, конечно, могла бы подрасти, но незначительно — на $10.

Как могли бы выглядеть новейшие проводные наушники Apple
Источник: 9to5mac
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