Как работают наушники с шумоподавлением

Как работают наушники с шумоподавлениемШумоподавление бывает активным и пассивным
Благодаря наушникам с шумоподавлением вы можете приглушать звуки, которые вам мешают, или полностью изолируют вам от внешних звуков. Но как это происходит?
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Бывает, что фоновый шум сильно раздражает и хочется полностью от него изолироваться. В этом помогут наушники с функцией шумоподавления.
В целом шумоподавление можно разделить на активное и пассивное. Цель в обоих случаях у них одна и та же, но достигается она разными способами.
Если говорить кратко, то пассивное шумоподавление просто поглощает ненужные звуки, а активное - именно подавляет их. Пассивное шумоподавление работает за счёт особых материалов, которые используются в наушниках. Это специальные амбушюры и мягкие резиновые подушечки, затыкающие уши, а также конструкция, которая удерживает их по бокам головы. Поэтому все полноразмерные наушники обладают пассивным шумоподавлением.
Активное же шумоподавление работает немного по-другому. В этом случае используются микрофоны и динамики для обнаружения ненужных звуков и их нейтрализации. То есть при активном шумоподавлении используется «антизвук» - звуковые волны, противоположные волнам мешающего звука. Это позволяет подавить звук ещё до того, как вы его услышите.
Благодаря активному шумоподавлению вы сможете заглушить гул двигателей во время полёта самолёта и шум общественного транспорта. Однако более громкие, нерегулярные, высокочастотные звуки будут слишком сильны для такого шумоподавления: это лай собак, плач детей.
Но, может быть, наушники с шумоподавлением вредны для слуха? Учёные говорят, что нет. Более того, они даже могут быть полезны для вас, поскольку вы при их использовании не будете увеличивать громкость в наушниках, чтобы изолироваться от шума. Тем не менее важно понимать, что всё же вы даже при их использовании можете повредить слух, если громкость внешних звуков слишком высокая. В этом случае нужно использовать специальные защитные наушники.