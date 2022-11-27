Как работают наушники с шумоподавлением

Бывает, что фоновый шум сильно раздражает и хочется полностью от него изолироваться. В этом помогут наушники с функцией шумоподавления.

В целом шумоподавление можно разделить на активное и пассивное. Цель в обоих случаях у них одна и та же, но достигается она разными способами.

Если говорить кратко, то пассивное шумоподавление просто поглощает ненужные звуки, а активное - именно подавляет их. Пассивное шумоподавление работает за счёт особых материалов, которые используются в наушниках. Это специальные амбушюры и мягкие резиновые подушечки, затыкающие уши, а также конструкция, которая удерживает их по бокам головы. Поэтому все полноразмерные наушники обладают пассивным шумоподавлением.