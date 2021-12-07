Какие беспроводные наушники чаще всего покупают в России

В целом, аналитики увидели, что спрос на наушники в России вырос на 26% в 2021 году. При этом интерес к беспроводным моделям увеличился на 35%, а к проводным — на 63%.

Больше всего покупателей интересуют шумоподавление и усиление звука в наушниках. Кроме того, вырос спрос на водонепроницаемые наушники для бассейна — в два раза.

Самая популярная модель беспроводных наушников-вкладышей в 2021 году — Huawei FreeBuds. Её средняя стоимость составляет 6 430 рублей. Также люди стали чаще покупать модели JBL, особенно Tune 225 TWS стоимостью 4 456 рублей.

Среди производителей бюджетных наушников лидирует Xiaomi. Средняя стоимость AirDots равна 1558 рублей. В премиум-сегменте беспроводных накладных наушников лидирует Sony WH-1000XM4 за 23 936 рублей.

Вот так выглядит топ-10 популярных моделей наушников в России в 2021 году: