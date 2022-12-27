Какие фильмы активнее всего скачивали российские «пираты» в 2022 году

В топ-10 вошли те фильмы, у которых было доступно наибольшее количество нелегальных копий в рунете.

БЭТМЕН ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ ТОП ГАН: МЭВЕРИК ПРОЕКТ «АДАМ» ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД СОНИК 2 В КИНО МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО ВАРЯГ

При этом аналитики Group-IB отмечают, что в 2021 году пиратский рынок в рунете сократился с $59 млн до $50 млн по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в 2022 году ожидается продолжение данного тренда.