Какие фильмы активнее всего скачивали российские «пираты» в 2022 году

15:18, 27 декабря 2022
1 мин.
Какие фильмы активнее всего скачивали российские «пираты» в 2022 годуВ 2022 году пиратство переживает ренессанс?
Group-IB назвала 10 самых популярных у российских «пиратов» фильмов в 2022 году. В основном, это зарубежное кино про супергероев.
Фото: Illustration by Noah Huettenmeyer
В топ-10 вошли те фильмы, у которых было доступно наибольшее количество нелегальных копий в рунете.
- БЭТМЕН
- ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
- ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ
- ТОП ГАН: МЭВЕРИК
- ПРОЕКТ «АДАМ»
- ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА
- ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
- СОНИК 2 В КИНО
- МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО
- ВАРЯГ
При этом аналитики Group-IB отмечают, что в 2021 году пиратский рынок в рунете сократился с $59 млн до $50 млн по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в 2022 году ожидается продолжение данного тренда.