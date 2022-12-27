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15:18, 27 декабря 2022
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Какие фильмы активнее всего скачивали российские «пираты» в 2022 году

В 2022 году пиратство переживает ренессанс?

Group-IB назвала 10 самых популярных у российских «пиратов» фильмов в 2022 году. В основном, это зарубежное кино про супергероев.

Какие фильмы активнее всего скачивали российские «пираты» в 2022 году

Фото: Illustration by Noah Huettenmeyer

В топ-10 вошли те фильмы, у которых было доступно наибольшее количество нелегальных копий в рунете.

  1. БЭТМЕН
  2. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
  3. ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ
  4. ТОП ГАН: МЭВЕРИК
  5. ПРОЕКТ «АДАМ»
  6. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА
  7. ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
  8. СОНИК 2 В КИНО
  9. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО
  10. ВАРЯГ

При этом аналитики Group-IB отмечают, что в 2021 году пиратский рынок в рунете сократился с $59 млн до $50 млн по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в 2022 году ожидается продолжение данного тренда.

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