Какие наушники лучше: AirPods 3, AirPods 2 или AirPods Pro

Какие наушники лучше: AirPods 3, AirPods 2 или AirPods ProРассказали на YouTube-канале Droider.Ru
Ведущий Валерий Истишев рассказал об основных особенностях наушников Apple. В ходе обзора он сравнил AirPods 3 с AirPods 2 и Pro.
AirPods 3 теперь имеют защиту от пота и влаги IP X4. Кроме того, кейс для новых наушников стал меньше, чем раньше, и получил горизонтальную форму, как у Pro.
Время работы 3-го поколения AirPods составляет 30 часов с кейсом при воспроизведении музыки и 20 часов при разговоре. Без подзарядки при воспроизведении аудио могут работать 6 часов, при использовании функции пространственного аудио - до 5 часов, при разговоре - до 4 часов. Кроме того, кейс имеет поддержку MagSafe - быстрой зарядки.
Что касается звука, то в AirPods 3 присутствует адаптивный эквалайзер, как у Pro. Ещё появилась возможность без проблем разговаривать даже при шуме, так как при помощи специальной решётки, за которой установлен микрофон, «гасится» шум ветра.
В наушники также встроены специальные сенсоры, которые позволяют останавливать воспроизведение, если наушник вынули из уха, до тех пор, пока он снова не окажется в ухе. Хотя этот сенсор можно обмануть, если приложить к нему палец (в этом случае воспроизведение продолжится).
Звук изменился по нескольким параметрам. Прежде всего, басы стали более чёткими и глубокими. Срединные и высокие частоты не «бьют» по ушам, а звук сам по себе стал чётче, чем в Pro. Однако сам по себе звук ближе к звуку в Pro-версии, а не во 2-й.
Появилась в AirPods 3 поддержка Spatial Audio. Эта технология позволяет прослушивать треки в формате Dolby Atmos (пространственного звучания).
Задержка звука в AirPods 3 стала практически незаметной. Ощущается она только в приложении GarageBand (предназначено для создания музыки), тем не менее играть на инструментах с этими наушниками можно.
При активной жестикуляции во время разговора один из наушников AirPods 3 может периодически «вылетать» из уха. Также новая форма плохо совместима со строением ушей ведущего, поэтому в плане дизайна ему больше нравится AirPods 2 и Pro. Управление в AirPods 3 осуществляется при помощи нажатия, однако Валерию комфортнее было управлять воспроизведением при помощи постукивания.
Одна из полезных новых функций в AirPods 3 - Find My. Благодаря ей можно легко отыскать забытые где-либо наушники. Причём точность определения местоположения довольно высокая. Кроме того, теперь есть возможность прослушивать входящие текстовые сообщения.
Итак, какую же из моделей стоит выбрать? По мнению Валерия Истишева, это зависит от потребностей. Сначала нужно решить, какая форма наушников удобнее (AirPods 3 либо AirPod 2, Pro), затем - какое звучание лучше (Pro звучит более глухо, но и более глубоко; AirPods 2 более звонкие, но у них меньше басов; AirPods 3 - «золотая середина»: отличные басы и чёткий звук). А ещё 3-я версия оснащена адаптивным эквалайзером, Spatial Audio, что даёт этим наушникам преимущество перед Airpods 2.