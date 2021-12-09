Какие наушники лучше: AirPods 3, AirPods 2 или AirPods Pro

Что касается звука, то в AirPods 3 присутствует адаптивный эквалайзер, как у Pro. Ещё появилась возможность без проблем разговаривать даже при шуме, так как при помощи специальной решётки, за которой установлен микрофон, «гасится» шум ветра.

В наушники также встроены специальные сенсоры, которые позволяют останавливать воспроизведение, если наушник вынули из уха, до тех пор, пока он снова не окажется в ухе. Хотя этот сенсор можно обмануть, если приложить к нему палец (в этом случае воспроизведение продолжится).

Звук изменился по нескольким параметрам. Прежде всего, басы стали более чёткими и глубокими. Срединные и высокие частоты не «бьют» по ушам, а звук сам по себе стал чётче, чем в Pro. Однако сам по себе звук ближе к звуку в Pro-версии, а не во 2-й.

Появилась в AirPods 3 поддержка Spatial Audio. Эта технология позволяет прослушивать треки в формате Dolby Atmos (пространственного звучания).