Какой объектив выбрать для вашей первой полнокадровой фотокамеры

В целом ведущий YouTube-канала Olegasphoto посоветовал начинающим фотографам брать один зум-объектив (с возможностью приближения) и один фикс-объектив (с постоянным фокусным расстоянием и большой светосилой).

Главное преимущество новой оптики перед старой — её компактность, лёгкость. При этом для видеосъёмки имеет смысл пользоваться старой оптикой, которая подключается к камере при помощи адаптеров.

Прежде всего, новичку нужно выбрать объектив со стандартным универсальным зумом. Но, например, брать Canon RF 24−70mm f2.8L IS чаще всего нет смысла. Он лучше всего раскрывается при съёмке в помещении, а не на улице. Пользоваться им постоянно сможет разве что свадебный фотограф или репортажный фотограф (который снимает в помещении).