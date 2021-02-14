Камеру в Samsung S21 Ultra сравнили с профессиональным фотоаппаратом

Фотограф показал кадры, сделанные в разных режимах: в обычном, портретном, ночном и т.д. Он также объяснил, что количество мегапикселей, по которому камера Canon проигрывает смартфону Samsung, не играет первостепенную роль. Тем не менее, порой различить сделанные снимки непросто. То есть смартфон может вполне удовлетворить потребности любителей делать фотографии.