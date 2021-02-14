Фото, видео и аудио
Сегодня в 10:55
Камеру в Samsung S21 Ultra сравнили с профессиональным фотоаппаратом
Canon 1DX II
Фотограф Кевин Рапозо (Kevin Raposo) сравнил камеру в Samsung Galaxy S21 Ultra с профессиональным фотоаппаратом Canon 1DX II. Что интересно, главный датчик изображения у смартфона 108-Мп, а разрешение единственного датчика у зеркальной камеры — 20,2 Мп.
Фотограф предлагает зрителям самостоятельно догадаться, какие из представленных фото сделаны на профессиональную камеру, а какие на Galaxy S21 Ultra. Отмечается, что снимки не обрабатывались.
Фотограф показал кадры, сделанные в разных режимах: в обычном, портретном, ночном и т.д. Он также объяснил, что количество мегапикселей, по которому камера Canon проигрывает смартфону Samsung, не играет первостепенную роль. Тем не менее, порой различить сделанные снимки непросто. То есть смартфон может вполне удовлетворить потребности любителей делать фотографии.