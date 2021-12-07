Камеры Sony начали исчезать из продажи

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Камеры Sony начали исчезать из продажиИз-за глобального дефицита микросхем
Sony приостановила заказы на беззеркальную камеру для видеоблогеров ZV-E10. Эту модель компания выпустила в августе. Причина тому — глобальный дефицит микросхем.
Sony подтвердила, что больше не будет продавать ZV-E10 в своём магазине или через дистрибьюторов. Компания сама сказала, что закупка деталей для камер задерживается из-за глобального дефицита полупроводников.
Это далеко не единственное устройство, которое Sony временно сняла с производства в этом году. В ноябре компания прекратила продажу камер серий A7 II, A6400 и A1600, а также микрофона ECM-B1M и видеокамеры PXW-Z190. Sony также приостановила выпуск видеокамеры Handycam HDR-CX680 в апреле. И это не все примеры.
Другие компании тоже испытывают трудности. В числе тех, кто пошёл на различные меры из-за дефицита, — Nikon, Canon и Fujifilm.
Источник: The Verge