Камеры Sony начали исчезать из продажи

Sony подтвердила, что больше не будет продавать ZV-E10 в своём магазине или через дистрибьюторов. Компания сама сказала, что закупка деталей для камер задерживается из-за глобального дефицита полупроводников.

Это далеко не единственное устройство, которое Sony временно сняла с производства в этом году. В ноябре компания прекратила продажу камер серий A7 II, A6400 и A1600, а также микрофона ECM-B1M и видеокамеры PXW-Z190. Sony также приостановила выпуск видеокамеры Handycam HDR-CX680 в апреле. И это не все примеры.

Другие компании тоже испытывают трудности. В числе тех, кто пошёл на различные меры из-за дефицита, — Nikon, Canon и Fujifilm.