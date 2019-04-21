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Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Samsung хорошо потрудилась и значительно улучшила камеру к последней модели
Известный инсайдер Ice Universe сделал в Twitter пост со сравнением камер последних нескольких поколений смартфонов серии Galaxy S. Разницу отчётливо показывает один и тот же кадр.

Автор взял Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S8, Galaxy S9+ и Galaxy S10+. Первая модель была выпущена три года назад, а последняя — в феврале этого года. Ice Universe сфотографировал на каждый смартфон один и тот же цветок на подоконнике Результаты вы можете увидеть ниже.

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Samsung Galaxy S7 edge

Как видно по фотографиям, Samsung в каждом поколении улучшала цветопередачу и расширяла динамический диапазон. Лучше всего выглядит снимок, сделанный на Galaxy S10+. Это неудивительно: специалисты DxOMark высоко оценили камеру смартфона в тестах.

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