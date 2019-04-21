Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Автор взял Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S8, Galaxy S9+ и Galaxy S10+. Первая модель была выпущена три года назад, а последняя — в феврале этого года. Ice Universe сфотографировал на каждый смартфон один и тот же цветок на подоконнике Результаты вы можете увидеть ниже.