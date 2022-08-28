Каждый третий фотографирует своих питомцев больше, чем детей

Сегодня в 16:15
1 мин.
Каждый третий фотографирует своих питомцев больше, чем детейА вы как поступаете?
У трети владельцев домашних животных в телефонах больше фотографий их пушистых друзей, чем их детей или других близких людей. Таковы вывода недавнего опроса. Он показал, средний владелец животных делает более 400 фотографий своих питомцев в год.
В опросе поучаствовали 2000 человек. Выяснилось, что лишь у 27% больше фотографий детей, чем их питомцев. Также стало известно, что каждый шестой владелец даже сделал татуировку своего пушистого друга.
Опрошенные настолько близки со своими питомцами, что учитывают их реакцию, когда вносят изменения в свою жизнь, включая решения о переезде (27%), покупке мебели (33%). Почти половина респондентов (45%) добавили, что их собаки или кошки спят с ними в постели.