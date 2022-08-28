Каждый третий фотографирует своих питомцев больше, чем детей

В опросе поучаствовали 2000 человек. Выяснилось, что лишь у 27% больше фотографий детей, чем их питомцев. Также стало известно, что каждый шестой владелец даже сделал татуировку своего пушистого друга.

Опрошенные настолько близки со своими питомцами, что учитывают их реакцию, когда вносят изменения в свою жизнь, включая решения о переезде (27%), покупке мебели (33%). Почти половина респондентов (45%) добавили, что их собаки или кошки спят с ними в постели.