Китайцы выпустят беспроводные наушники для сна

Это стало известно благодаря тизеру на официальном Weibo-аккаунте Oppo Health. Сообщается, что бренд представит на рынке новые TWS-наушники (true wireless stereo).

Как отмечает издание Gizmochina, рынок устройств для сна сейчас не слишком развит. Наиболее популярным продуктом на нём были шумоподавляющие наушники Bose Sleepbuds, но они были отозваны из-за неисправной батареи.

Oppo намерена представить своё решение уже 24 мая. Конкретные характеристики наушников, впрочем, неизвестны. А на рекламном плакате изображены только очертания продукта. В них можно угадать стандартный дизайн беспроводных наушников, вероятно, с мягкими амбушюрами.