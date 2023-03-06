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20:37, 06 марта 2023
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Когда выйдет новое поколение «прозрачных» наушников Nothing Ear. Названа дата

Они будут похожи не предшественников

Nothing опубликовала официальный тизер своих грядущих TWS-наушников Ear (2). Они будут представлены 22 марта.

Когда выйдет новое поколение «прозрачных» наушников Nothing Ear. Названа дата

Фото: Unsplash

Тизер показывает лишь небольшую часть кейса от наушников. Его убирает из кадра жук, выбранный маскотом для релиза — преемник божьей коровки у оригинальных Ear (1).

Когда выйдет новое поколение «прозрачных» наушников Nothing Ear. Названа дата

Nothing

Пока нам неизвестны ни внешность, ни функции новых наушников. Сама Nothing уверяет, что Ear (2) получат «лучший звук и лучшую чёткость». Единственная утечка гласит о том, что новое поколение дизайном будет очень похоже на старое. У Ear (2) будут небольшие изменения в размещении микрофона.

Источник:GSMArena
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