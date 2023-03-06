Когда выйдет новое поколение «прозрачных» наушников Nothing Ear. Названа дата

20:37, 06 марта 2023
1 мин.
Когда выйдет новое поколение «прозрачных» наушников Nothing Ear. Названа датаОни будут похожи не предшественников
Nothing опубликовала официальный тизер своих грядущих TWS-наушников Ear (2). Они будут представлены 22 марта.
Фото: Unsplash
Тизер показывает лишь небольшую часть кейса от наушников. Его убирает из кадра жук, выбранный маскотом для релиза — преемник божьей коровки у оригинальных Ear (1).
Nothing
Пока нам неизвестны ни внешность, ни функции новых наушников. Сама Nothing уверяет, что Ear (2) получат «лучший звук и лучшую чёткость». Единственная утечка гласит о том, что новое поколение дизайном будет очень похоже на старое. У Ear (2) будут небольшие изменения в размещении микрофона.