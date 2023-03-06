Когда выйдет новое поколение «прозрачных» наушников Nothing Ear. Названа дата

Пока нам неизвестны ни внешность, ни функции новых наушников. Сама Nothing уверяет, что Ear (2) получат «лучший звук и лучшую чёткость». Единственная утечка гласит о том, что новое поколение дизайном будет очень похоже на старое. У Ear (2) будут небольшие изменения в размещении микрофона.