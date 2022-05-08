Когда выйдут новые наушники AirPods Pro 2

Вчера в 17:21
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Когда выйдут новые наушники AirPods Pro 2Мнение авторитетного обозревателя
По словам Марка Гурмэна (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple планирует выпустить этой осенью AirPods Pro второго поколения. Они, по слухам, получат новый дизайн, улучшенное качество звука и некоторые функции для здоровья.
Гурмэн утверждает, что нам следует ждать новых AirPods Pro осенью. Текущая модель находится на рынке с осени 2019 года, поэтому у некоторых пользователей уже могли возникнуть проблемы с аккумуляторами устройства.
Также выйдет обновление AirPods Max новыми цветами. Гурмэн надеется, что Apple снизит стоимость этой модели наушников, 550 долларов — это абсурд.
Утверждение Гурмэна об осеннем запуске AirPods Pro 2 согласуется с информацией, ранее предоставленной аналитиком Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Он говорил, что запуск состоится во второй половине года.