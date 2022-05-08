Когда выйдут новые наушники AirPods Pro 2

Гурмэн утверждает, что нам следует ждать новых AirPods Pro осенью. Текущая модель находится на рынке с осени 2019 года, поэтому у некоторых пользователей уже могли возникнуть проблемы с аккумуляторами устройства.

Также выйдет обновление AirPods Max новыми цветами. Гурмэн надеется, что Apple снизит стоимость этой модели наушников, 550 долларов — это абсурд.

Утверждение Гурмэна об осеннем запуске AirPods Pro 2 согласуется с информацией, ранее предоставленной аналитиком Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Он говорил, что запуск состоится во второй половине года.