Фото, видео и аудио
Вчера в 17:21
1 мин.

Когда выйдут новые наушники AirPods Pro 2

Мнение авторитетного обозревателя
По словам Марка Гурмэна (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple планирует выпустить этой осенью AirPods Pro второго поколения. Они, по слухам, получат новый дизайн, улучшенное качество звука и некоторые функции для здоровья.
Когда выйдут новые наушники AirPods Pro 2

Гурмэн утверждает, что нам следует ждать новых AirPods Pro осенью. Текущая модель находится на рынке с осени 2019 года, поэтому у некоторых пользователей уже могли возникнуть проблемы с аккумуляторами устройства.

Также выйдет обновление AirPods Max новыми цветами. Гурмэн надеется, что Apple снизит стоимость этой модели наушников, 550 долларов — это абсурд.

Утверждение Гурмэна об осеннем запуске AirPods Pro 2 согласуется с информацией, ранее предоставленной аналитиком Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Он говорил, что запуск состоится во второй половине года.

Новости партнеров
Новости партнеров