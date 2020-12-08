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Сегодня 15:28
Колонки с голосовыми ассистентами упали в продажах и начали терять популярность
Они не отличаются хорошим звуком
Зарубежные СМИ громко заявили, что рынок смарт-колонок «умирает». Дело в том, что продажи таких устройств снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Колонки с голосовыми помощниками начали терять популярность.
Как пишет Gizchina, в сфере «умных» колонок уже давно нет технологических инноваций, и продукты «застряли» в развитии. Такие колонки не могут похвастаться хорошим звуком, ведь главное для них — быть достаточно дешёвыми, чтобы люди хотели ими пользоваться.
Что касается главной функции смарт-колонок — голосового ассистента — то здесь в последнее время тоже не наблюдается прорыва. Помощники могут вести лишь простые диалоги с людьми, предлагая им ограниченные опции.
Эксперты пришли к выводу, что снижение продаж «умных» колонок обусловлено малым числом сценарием их использования и низким качеством.