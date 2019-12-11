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Сегодня 11:25
Конкурент Xiaomi выпустит дешёвые Wi-Fi-наушники с беспроводной зарядкой
Дополнительно покупать ничего не придётся
17 декабря Realme должна представить новый смартфон и беспроводные наушники Buds Air. Они станут более дешёвыми конкурентами AirPods от Apple и Galaxy Buds от Samsung. Кроме того, как выяснилось, устройство получит беспроводную зарядку.
Об этом сообщает авторитетный ресурс GSMArena, ссылаясь на источники, знакомые с продуктом. По их словам, наушники будут поддерживать беспроводную зарядку «из коробки», то есть пользователю не придётся покупать дополнительный кейс, как в случае с AirPods.
Также источники подтвердили, что наушники выйдут в чёрном исполнении. Что касается стоимости, то по информации ресурса, она составит 4999 рупий (около 4486 рублей). Сравнивать это с ценой тех же AirPods даже не стоит и начинать.