Конкурент Xiaomi выпустит дешёвые Wi-Fi-наушники с беспроводной зарядкой

Об этом сообщает авторитетный ресурс GSMArena, ссылаясь на источники, знакомые с продуктом. По их словам, наушники будут поддерживать беспроводную зарядку «из коробки», то есть пользователю не придётся покупать дополнительный кейс, как в случае с AirPods.

Также источники подтвердили, что наушники выйдут в чёрном исполнении. Что касается стоимости, то по информации ресурса, она составит 4999 рупий (около 4486 рублей). Сравнивать это с ценой тех же AirPods даже не стоит и начинать.