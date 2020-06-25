Конкуренты AirPods от LG научились очищаться от опасных бактерий

В США наушники предлагаются за $199,99, что довольно дорого. Выиграть гонку с AirPods производитель намерен не привлекательной ценой, а уникальной функцией. Кейс UVnano, по словам представителей LG, способен уничтожать 99,9% бактерий E. coli (кишечная палочка) и S. aureus (золотистый стафилококк) на наушниках. В компании ссылаются на исследования, из которых следует, что наушники могут содержать больше бактерий, чем кухонная разделочная доска. И это не только звучит отвратительно, но и может стать причиной возникновения ушных инфекций.

Новые наушники LG могут работать на одном заряде до пяти часов в режиме разговора и шести часов при прослушивании музыки. Кейс позволяет увеличить время работы до 18 часов.