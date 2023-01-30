Конкуренты Яндекс Станции: Сбер выпустил новые умные колонки

Конкуренты Яндекс Станции: Сбер выпустил новые умные колонкиSberBoom и SberBoom Mini
Сбер представил новые умные колонки с ассистентами Салют — флагманскую SberBoom и компактную SberBoom Mini.
Фото: Сбер
SberBoom может выдавать насыщенный объёмный звук 360°. Мощность составляет 40 Вт. Помимо прослушивания музыки, колонку можно использовать для управления умным домом, например, для включения/выключения освещения, чайников, выключателей и т.д.
В отличие от других ассистентов Салют умеет воспринимать сразу несколько команд в одном предложении. Например, можно сказать: «Джой, включи свет и выключи чайник». Голосовой помощник также может отвечать шёпотом, чтобы не разбудить спящего члена семьи, например. Есть детский режим, который блокирует весь «взрослый» контент.
У SberBoom Mini есть кнопка «Волна», которая включает персональную бесконечную подборку музыки. В целом, колонки открывают доступ к аудиотеке Звук с миллионами треков в HiFi-качестве. У большой колонки четыре встроенных микрофона, а у маленькой — два.
Новые SberBoom в цвете «Чёрная материя», а также SberBoom Mini в цветах «Туманный белый», «Синий Нептун», «Безоблачный голубой», «Марсианский красный» и «Звёздный жёлтый» будут доступны с 30 января в официальном интернет-магазине SberDevices. Их стоимость составит 11 990 рублей и 3990 рублей соответственно. При покупке SberBoom и SberBoom Mini можно подключить 60 дней подписки СберПрайм всего за 1 рубль. Также на старте продаж покупатели получают подарок умную лампу Sber A60.