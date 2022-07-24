Краденные наушники Apple помогли вычислить банду угонщиков

Полиция в Беркли арестовала мужчину и женщину по подозрению в угонах. Их обнаружили после того, как сержант полиции использовал отслеживание местоположения в приложении Find My. Оно показало, где находятся краденные AirPods. Сержант по приложению нашёл машину, которую опознал как угнанную недавно.

Преступники попытались скрыться и началась долгая погоня. В конце концов полиция нашла подозреваемых в Беркли после того, как они бросили Audi, на которой ехали.