Красивые и с шумоподавление: Xiaomi показала новые наушники Buds 4

Красивые и с шумоподавление: Xiaomi показала новые наушники Buds 4Пока будут продаваться только в Китае
Помимо смартфонов, часов и прошивки, Xiaomi сегодня на презентации показала беспроводные наушники Buds 4.
Фото: Gizmochina
Xiaomi Buds 4 представляют собой полувкладыши, похожие на AirPods. У них нет силиконовых амбушюр. Устройство водонепроницаемо по стандарту IPX54. Пользователи могут управлять различными функциями, нажимая на стержень наушника.
Xiaomi Buds 4 получили интеллектуальную систему активного шумоподавления, а также пространственный звук на 360 градусов и режимом прозрачности. У наушников есть три встроенных микрофона, а также функция подавления шумов во время разговора.
Наушники предлагают шесть часов воспроизведения без чехла и 30 часов общего времени автономной работы. Xiaomi Buds 4 могут быть подключены к двум устройствам одновременно.
Цена Xiaomi Buds 4 составляет 699 юаней (около 6000 рублей).