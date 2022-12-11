Красивые и с шумоподавление: Xiaomi показала новые наушники Buds 4

Xiaomi Buds 4 представляют собой полувкладыши, похожие на AirPods. У них нет силиконовых амбушюр. Устройство водонепроницаемо по стандарту IPX54. Пользователи могут управлять различными функциями, нажимая на стержень наушника.

Xiaomi Buds 4 получили интеллектуальную систему активного шумоподавления, а также пространственный звук на 360 градусов и режимом прозрачности. У наушников есть три встроенных микрофона, а также функция подавления шумов во время разговора.

Наушники предлагают шесть часов воспроизведения без чехла и 30 часов общего времени автономной работы. Xiaomi Buds 4 могут быть подключены к двум устройствам одновременно.

Цена Xiaomi Buds 4 составляет 699 юаней (около 6000 рублей).