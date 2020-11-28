Крупнейшая выставка фототехники закрылась спустя 70 лет из-за камер в смартфонах

Организаторы утверждают, что полное закрытие не вызвано пандемией напрямую. Она лишь ускорила имеющиеся тенденции. Дело в том, что фоторынок уже какое-то время и без того сокращался быстрыми темпами.

Отмечается, что спад на рынке товаров для обработки изображений является долгоиграющим. Эксперты объясняют это давлением смартфонов с камерами. Ведь подавляющему большинству людей вполне достаточно того, что им может предложить мобильное устройство.

Стоит отметить, что Photokina ещё в 2017 году объявила о сокращении штата. Сейчас организаторы говорят, что мероприятие приостановлено до дальнейшего уведомления. То есть небольшая надежда на возобновление выставки есть.