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Крупнейшая выставка фототехники закрылась спустя 70 лет из-за камер в смартфонах
И отчасти из-за пандемии
Организаторы крупнейшей выставки фототехники Photokina объявили о том, что мероприятие закрылось. Это случилось спустя 70 лет существования. И вина в этом лишь отчасти лежит на пандемии коронавируса.
Организаторы утверждают, что полное закрытие не вызвано пандемией напрямую. Она лишь ускорила имеющиеся тенденции. Дело в том, что фоторынок уже какое-то время и без того сокращался быстрыми темпами.
Отмечается, что спад на рынке товаров для обработки изображений является долгоиграющим. Эксперты объясняют это давлением смартфонов с камерами. Ведь подавляющему большинству людей вполне достаточно того, что им может предложить мобильное устройство.
Стоит отметить, что Photokina ещё в 2017 году объявила о сокращении штата. Сейчас организаторы говорят, что мероприятие приостановлено до дальнейшего уведомления. То есть небольшая надежда на возобновление выставки есть.