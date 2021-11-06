Легендарную «моментальную» камеру Polaroid перевыпустили в фирменной расцветке Pepsi

Pepsi-версия Polaroid 600 Instant тоже печатает фотографии моментально. По сути, это больше развлекательное устройство, чем инструмент для профессионала. Polaroid 600 Instant Pepsi была сделана из внутренних компонентов винтажных камер Polaroid instant, сделанных в 80-е и 90-е годы. Специалисты сделали для неё новый корпус.

Плёнка для Polaroid продаётся отдельно. Камера позволяет делать фотокарточки размером 7,8 см на 7,8 см.