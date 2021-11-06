Легендарную «моментальную» камеру Polaroid перевыпустили в фирменной расцветке Pepsi

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Легендарную «моментальную» камеру Polaroid перевыпустили в фирменной расцветке PepsiВнутри находятся старые компоненты
Компания Retrospekt выпустила камеру Polaroid 600 Instant в фирменной расцветке Pepsi. Стоит она $160 долларов (около 11 400 рублей по текущему курсу).
Камера размещена на сайте Retrospekt. К сожалению, официальной доставки в Россию нет. Компания Retrospekt занимается тем, что пересобирает модели камер в старом корпусе, но с современным железом (или наоборот).
Pepsi-версия Polaroid 600 Instant тоже печатает фотографии моментально. По сути, это больше развлекательное устройство, чем инструмент для профессионала. Polaroid 600 Instant Pepsi была сделана из внутренних компонентов винтажных камер Polaroid instant, сделанных в 80-е и 90-е годы. Специалисты сделали для неё новый корпус.
Плёнка для Polaroid продаётся отдельно. Камера позволяет делать фотокарточки размером 7,8 см на 7,8 см.
Источник: Retrospekt