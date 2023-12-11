Лучшие аудиофильские наушники на распродаже AliExpress 11.11.2023

Лучшие аудиофильские наушники на распродаже AliExpress 11.11.2023Вот что вы можете смело заказывать из Китая
На YouTube-канале «Михаил Греков │ Про звук» эксперт рассказал, какие наушники сейчас точно имеет смысл приобрести во время распродажи.
Tanchjim Tanya DSP. Эта версия идёт сразу же с разъёмом USB-C и для неё не нужна звуковая карта. Приобрести эти наушники вы можете за примерно 1800 рублей. За эти деньги вы получите действительно качественный звук. Это лёгкие и комфортные наушники на каждый день.
Kinera Celest Pandamon. Это наушники-вкладыши. Стоят они в районе 3,5 тысяч рублей. Удивят они вас детализацией, сбалансированным звуком, удобной посадкой.
Truthear x Crinacle ZERO. Их цена составляет примерно 3900 рублей. Подойдут они только любителям динамического звука, а во всех остальных случаях присмотритесь к Kinera Celest Pandamon.
Oneodio A10. Это хорошие и довольно недорогие накладные наушники с активным шумоподавлением. Взять их сейчас можно за примерно 5 тысяч рублей.
Shanling MTW200. Вы получите металлический кейс, отличный звук, хороший микрофон. Это сбалансированная и приятно звучащая модель.
TRN Kirin. Отличная модель, но всё же Pandamon (см. выше) будут лучше.
Blon B60. Проводные наушники с шикарным звуком. За 9,5 тысяч рублей вы лучше не найдёте.
Soundcore Liberty 3 Pro. Они лучшие в сегменте до 10 тысяч рублей. Это удобная модель с неплохим шумоподавлением, крутым звуком.
Cooyin SR70. Проводные наушники с 70-миллиметровым динамическим драйвером. Модель отличается глубоким басом.
Sivga Oriole. Хит прошлого года. Очень сбалансированная модель за свою цену (19 тысяч рублей).
Mifo FiiTii Hifidots. Отличные звук и комплектация. Правда, кейс у них не совсем удобный.
Hifiman Ananda V3. У них очень крутой звук. Он отличается детальностью, глубоким басом. За примерно 34,5 тысячи рублей вы лучше звук вряд ли найдёте.
Moondrop Venus. Стоимость этих наушников составляет примерно 49700 рублей. Они приятно сидят на голове, имеют глубокий и детальный звук с потрясающей сценой.