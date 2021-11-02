Лучшие Bluetooth-наушники для игровых компьютеров и консолей

Лучшие Bluetooth-наушники для игровых компьютеров и консолейЭксперты назвали 12 самых привлекательных моделей
Всего в список экспертов Wired вошли 12 устройств. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американо-британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Logitech Logitech G Pro X Wireless
Лучшее для компьютера и PlayStation 4/5
Стоимость: 200 долларов
Это достаточно лёгкие наушники, о которых даже забываешь, после того как их надеваешь. Есть поддержка объёмного звука DTS: X, что позволит лучше погрузиться в игры или фильмы. А если вы любите играть на компьютере, то вам будут здесь доступно множество инструментов для настройки особенностей звучания в каждой игре. Причём программное обеспечение будет автоматически переключаться между выбранными режимами. Качество звука с микрофона тоже будет отличным. Также есть возможность подключения через беспроводную сеть либо кабель 3,5 мм к большинству устройств.
2. SteelSeries Arctis 1 Wireless
Лучшее для Nintendo Switch
Стоимость: 100 долларов
В небольшом корпусе вы получите возможность наслаждаться играми в течение 19 часов. В комплект входит кабель USB-C и другие кабели, благодаря чему можно подключаться ко многим устройствам, в том числе смартфонам и игровым приставкам (включая Switch и PS5). Для Xbox потребуется 3,5 мм шнур. Несмотря на то что здесь есть возможность беспроводного подключения по Bluetooth, при использовании кабеля проблем с качеством и задержкой звука будет меньше.
3. SteelSeries Arctis 9X
Лучшее для Xbox (One и Series X/S)
Стоимость: 200 долларов
Гарнитура подключается к Xbox напрямую. Наушники удобно сидят на голове, а микрофон и качество звука великолепны. Также у вас есть возможность слышать собственный голос при помощи особого микрофона, что позволит вам разговаривать спокойно и не кричать. Время работы без подзарядки - примерно 20 часов.
4. Astro A50 (2019)
Лучшая гарнитура с возможностью быстрой подзарядки
Стоимость: 300 долларов
В отличие от большинства гарнитур у неё в комплекте идёт станция для зарядки. Также станция оснащена встроенным усилителем MixAmp. Ещё вы найдёте здесь поддержку объёмного звука Dolby Atmos и мощные инструменты для настройки звучания. Устройство также может подключаться к MacBook и компьютеру на Windows беспроводным способом, а также к Xbox или PlayStation (в зависимости от выбранной модели Astro A50).
5. Kingston HyperX Cloud Flight
Лучшая гарнитура по времени работы без подзарядки
Стоимость: 100 долларов
Главный довод в пользу этой модели - 30 часов автономной работы. Кроме того, это просто удобные наушники, обеспечивающие качество звука выше среднего. Однако существенными минусами являются отсутствие индикатора подключения/отключения, функции мониторинга микрофона. Подключается беспроводным способом к PS5, PS4 и компьютеру.
6. Razer Opus Headset
Отличный выбор для подключения к компьютеру и смартфону
Стоимость: 200 долларов
Стоят эти наушники дешевле, чем большинство из этого списка. При этом они предлагают множество приятных функций. Корпус выполнен из полуматового пластика, который выглядит дорого. Амбушюры также невероятно мягкие и удобные. А благодаря системе объёмного звука с настройкой THX они идеально подходят для любого контента. Здесь есть возможность настроить звучание по своему усмотрению, но даже без этого вы получите богатый и многослойный звук. Ещё здесь есть функция шумоподавления. Беспроводным способом наушники соединяются с ПК (Windows), MacOS, Android и iPhone, а для Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox X/S нужен будет кабель 3,5 мм.
7. SteelSeries Arctis Pro Wireless
Отличный вариант для компьютерных игр (с возможностью замены аккумуляторов)
Стоимость: 330 долларов
Наушники получили 9 из 10 баллов по результатам тестирования экспертов сайта и значок WIRED Recommends. Здесь есть множество полезных функций: возможность переключения настроек эквалайзера, мониторинг микрофона, подсветка RGB и др. Отличительная особенность модели - возможность быстрой замены батарей. Хватает одной из них на 10 часов, но на корпусе есть также слот для зарядки. Через Bluetooth вы сможете подключить наушники к смартфону. Также соединяется беспроводным способом с PS4/PS5 и компьютером.
8. SteelSeries Arctis 3 (with Bluetooth)
Универсальная гарнитура для Nintendo Switch
Стоимость: 135 долларов
Теперь вы сможете подключить напрямую к консоли эти наушники. Для общения в чате потребуется скачать мобильное приложение (на Android и iOS). Соединяется через Bluetooth со смартфонами, а с консолями Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, компьютерами - через кабель 3,5 мм.
9. Sony PlayStation Gold Headset (2018)
Хороший вариант для PlayStation 4
Стоимость: 140 долларов
Поскольку это официальная гарнитура компании Sony, она лучше других подходит для подключения к консоли производителя. Данные о состоянии микрофона, времени работы здесь отображаются в верхнем левом углу экрана вашего телевизора. Хотя вам потребуется время, чтобы понять принцип работы микрофона, вы также получите чёткий звук, функцию chatmix, мониторинга микрофона, загружаемые пресеты. Подключаются наушники через беспроводную сеть к PS4, PS5 и компьютеру.
10. Master & Dynamic MW65
Отличные наушники для геймеров
Стоимость: 400 долларов
Ещё одна модель наушников, получившая 9 из 10 баллов и рекомендацию авторов сайта. Гарнитура кажется прочной и в то же время лёгкой, устаревшей и уникально современной. Здесь есть функция активного шумоподавления, возможность подключения к устройствам через Bluetooth (Windows, Mac, Android, iPhone). Звучание у них ровное и многослойное, может потребоваться дополнительная настройка звука. Это может быть не лучшим выбором для игр, где требуется отдавать команды и много разговаривать, но со стрельбой и другими сложными звуками они справляются отлично. Кабель 3,5 мм потребуется здесь для подключения к Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Также специалисты назвали ещё две хорошие модели наушников, которые не вошли в основной рейтинг.
11. Corsair Virtuoso
Отличный выбор для любителей компьютерных игр
Стоимость: 210 долларов
Наушники подойдут для тех, кто любит играть именно на компьютере. Девайс лёгкий, удобный, позволяет получить виртуальный объёмный звук 7.1.
12. SteelSeries Arctis 7
Хорошая беспроводная гарнитура для любителей компьютерных игр
Стоимость: 135 долларов
Наушники оснащены технологией DTS: Headphone X, дающей объёмное звучание. При этом микрофон здесь почему-то при подключении к PS4 работает очень тихо.