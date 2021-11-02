Лучшие Bluetooth-наушники для игровых компьютеров и консолей

Всего в список экспертов Wired вошли 12 устройств. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американо-британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Logitech Logitech G Pro X Wireless

Лучшее для компьютера и PlayStation 4/5

Стоимость: 200 долларов

Это достаточно лёгкие наушники, о которых даже забываешь, после того как их надеваешь. Есть поддержка объёмного звука DTS: X, что позволит лучше погрузиться в игры или фильмы. А если вы любите играть на компьютере, то вам будут здесь доступно множество инструментов для настройки особенностей звучания в каждой игре. Причём программное обеспечение будет автоматически переключаться между выбранными режимами. Качество звука с микрофона тоже будет отличным. Также есть возможность подключения через беспроводную сеть либо кабель 3,5 мм к большинству устройств.