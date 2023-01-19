Лучшие TWS-наушники в абсолюте: Apple AirPods Pro 2 против Google Pixel Buds Pro

Лучшие TWS-наушники в абсолюте: Apple AirPods Pro 2 против Google Pixel Buds ProПокажет ли Google себя лучше?
Считается, что Pixel Buds Pro - это лучшие наушники с активным шумоподавлением от Google. Но так ли это на самом деле? И чем они отличаются от Apple AirPods Pro 2?
Фото: Rozetked
Ведущий YouTube-канала Rozetked протестировал новые наушники Google Pixel Buds Pro с активным шумоподавлением и сравнил их с Apple AirPods Pro 2. Стоят эти наушники примерно одинаково, и характеристики у них схожие.
В коробке с Pixel Buds Pro ничего нет, кроме наушников и тубуса с насадками разных размеров. То есть даже кабель для зарядки вам придётся покупать дополнительно. Кейс имеет форму яйца, наушники в нём сидят очень крепко и не вываливаются.
Поддерживают наушники беспроводную зарядку. Кейс имеет защиту по стандарту IPX2, наушники - по стандарту IPX4. То есть они защищены от пота и мелкого дождя.
Из минусов кейса - маркость. Он матовый, но пачкается очень сильно. В этом смысле Apple AirPods Pro 2 с глянцевым кейсом выглядят выигрышнее, хотя он и легко царапается.
Что касается автономности, то в режиме шумоподавления наушники Pixel Buds Pro держат заряд 7 часов, без шумодава - 11 часов. Вообще эти наушники созданы в первую очередь для тех, для кого хорошая автономность важнее звука. Если сравнивать с AirPods Pro 2, то они держат заряд 5,5-6 часов с шумоподавлением и без него.
После 5 минут зарядки Pixel Buds Pro в кейсе вы сможете слушать музыку в течение 1 часа.
Радует и шумоподавление. К тому же Google Pixel Buds Pro - это первые наушники с подобной функцией. В результаты не вы получаете и хороший шумодав, и режим прозрачности.
На Google Pixel Buds Pro стоят 11 мм драйверы, есть также опция, выравнивающая басы, средние, высокие частоты. Подробнее вы можете увидеть выше. Также у наушников от Google нет обычного эквалайзера - только кнопка, усиливающая высокие и низкие частоты.
В целом для управления наушниками Google Pixel Buds Pro вам нужно будет скачивать специальное приложение Google Pixel Buds или же вам всё будет доступно в настройках (если Pixel - на Android 11). Громкость регулировать при помощи касания наушников здесь можно, но область эта такая маленькая, что чаще всего не срабатывает. Поэтому проще делать это через смартфон.
В ушах сидят Pixel Buds Pro не особо удобно. Они довольно большие сами по себе, поэтому давят на уши. Через час с такими наушниками начинают болеть уши.
Звук у Google Pixel Buds Pro неплохой. Середина отличная, но слишком задраны верха и низы. По сравнению с AirPods Pro 2 он по звуку всё-таки проигрывает.
Вывод
По мнению ведущего YouTube-канала Rozetked, Pixel Buds Pro - это всё же не лучшие наушники от компании Google с точки зрения соотношения цены и качества. К примеру, существуют Pixel Buds A Series, которые стоят недорого, но для своей цены выдают отличный звук. Но рекомендовать Pixel Buds Pro вполне можно, особенно тем, для кого важна автономность.