Лучшие TWS-наушники в абсолюте: Apple AirPods Pro 2 против Google Pixel Buds Pro

Ведущий YouTube-канала Rozetked протестировал новые наушники Google Pixel Buds Pro с активным шумоподавлением и сравнил их с Apple AirPods Pro 2. Стоят эти наушники примерно одинаково, и характеристики у них схожие.

В коробке с Pixel Buds Pro ничего нет, кроме наушников и тубуса с насадками разных размеров. То есть даже кабель для зарядки вам придётся покупать дополнительно. Кейс имеет форму яйца, наушники в нём сидят очень крепко и не вываливаются.

Поддерживают наушники беспроводную зарядку. Кейс имеет защиту по стандарту IPX2, наушники - по стандарту IPX4. То есть они защищены от пота и мелкого дождя.

Из минусов кейса - маркость. Он матовый, но пачкается очень сильно. В этом смысле Apple AirPods Pro 2 с глянцевым кейсом выглядят выигрышнее, хотя он и легко царапается.

Что касается автономности, то в режиме шумоподавления наушники Pixel Buds Pro держат заряд 7 часов, без шумодава - 11 часов. Вообще эти наушники созданы в первую очередь для тех, для кого хорошая автономность важнее звука. Если сравнивать с AirPods Pro 2, то они держат заряд 5,5-6 часов с шумоподавлением и без него.

После 5 минут зарядки Pixel Buds Pro в кейсе вы сможете слушать музыку в течение 1 часа.