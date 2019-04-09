Лучшую фотографию года сделали на iPhone 6

Победителем стал фотограф Коллин Райт (Colleen Wright). На его снимке изображён лес в районе походной тропы у хребта Nick Eaton. Фотография была сделана через год после большого лесного пожара в этих местах. Аппарат, на который Райт сделал снимок, — iPhone 6.

Подпись к снимку гласит: «Солнечный свет просачивается между деревьями и утренним туманом». Критики отметили, что фотография отлично передаёт жизнестойкость природы.

iPhone 6 был выпущен в 2014 году. На сегодняшний день его камера считается устаревшей.