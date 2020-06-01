Люди массово жалуются на беспроводные наушники Google

Издание PhoneArena сообщает, что многие пользователи пишут о проблемах на форумах Reddit и Google Help. Люди рассказали, что у них случайно прерывается звук в наушниках. Иногда сразу в обоих «ушах», возвращаясь затем по очереди в каждое. Некоторые пользователи также испытывают проблему, когда трогают наушники.

Очевидно, что проблема связана с Bluetooth-соединением. Сильнее всего пострадали владельцы смартфонов Pixel и Samsung. Причём кто-то заметил проблему только спустя несколько дней после покупки. Не помогает даже обновление прошивки.

Один из пользователей Reddit рассказал, что Google после жалобы предложила ему заменить наушники. Однако новая пара тоже оказалась дефектной. Тогда компания пообещала вернуть деньги за устройство.