Люди стали реже покупать наушники Apple

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Сегодня в 11:44
Люди стали реже покупать наушники AppleНо компания всё равно занимает первое место
Отчёт Canalys показал, что впервые в истории продемонстрировала явные признаки замедления роста на рынке беспроводных наушников. Другая же компания напротив стала набирать очки популярности.
Поставки наушников AirPods упали на 25,7% и составили 15 млн устройств во втором квартале 2021 года. При этом Apple сохраняет лидерство в категории TWS. Но падение поставок AirPods привело к тому, что доля рынка компании из Купертино упала ниже 30%.
Аналитики говорят, что несмотря на взлёты и падения, ключевое преимущество Apple очевидно — у компании есть пользовательская экосистема. Выпуск новых AirPods во второй половине года снова поддержит бизнес компании.
Xiaomi занимает второе место на рынке TWS, а третье место принадлежит Samsung. Последня компания продемонстрировала рост поставок на 40,5%.