Люди стали реже покупать наушники Apple

Поставки наушников AirPods упали на 25,7% и составили 15 млн устройств во втором квартале 2021 года. При этом Apple сохраняет лидерство в категории TWS. Но падение поставок AirPods привело к тому, что доля рынка компании из Купертино упала ниже 30%.

Аналитики говорят, что несмотря на взлёты и падения, ключевое преимущество Apple очевидно — у компании есть пользовательская экосистема. Выпуск новых AirPods во второй половине года снова поддержит бизнес компании.

Xiaomi занимает второе место на рынке TWS, а третье место принадлежит Samsung. Последня компания продемонстрировала рост поставок на 40,5%.