МегаФон продаёт bluetooth-наушники Huawei с шумоподавлением по минимальной цене

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МегаФон продаёт bluetooth-наушники Huawei с шумоподавлением по минимальной ценеДо 4 декабря
В официальном магазине МегаФона на AliExpress проходит распродажа bluetooth-гарнитуры Huawei FreeBuds 4i. Её можно купить за 4490 рублей.
Официально акция проходит с 25 ноября по 4 декабря, но не исключено, что она закончится раньше, вместе с товаром. Поэтому рекомендует вам самостоятельно проверять актуальность.
Чтобы получить скидку, нужно применить купон на странице товара, добавить его в корзину, а затем там указать промокод «11SALE1000». Должно получиться так:
В Яндекс.Маркете такие наушники предлагаются как минимум за 5800 рублей.
Huawei FreeBuds 4i поддерживают технологию активного шумоподавления, могут проработать с зарядным кейсом до 22 часов. У наушников есть Talk through (режим прозрачности) и степень пылевлагозащиты IP54.
Источник: AliExpress