МегаФон продаёт bluetooth-наушники Huawei с шумоподавлением по минимальной цене

Официально акция проходит с 25 ноября по 4 декабря, но не исключено, что она закончится раньше, вместе с товаром. Поэтому рекомендует вам самостоятельно проверять актуальность.

Чтобы получить скидку, нужно применить купон на странице товара, добавить его в корзину, а затем там указать промокод «11SALE1000». Должно получиться так: