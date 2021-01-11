Meizu представила клона наушников Apple AirPods Pro

По сути, это первые наушники Meizu с активным шумоподавлением. Компания оценила их в 499 юаней (около 6 тысяч рублей) — это намного дешевле, чем конкурентные AirPods Pro (в России стоят около 25 тысяч рублей). Когда POP Pro начнут продаваться в России, пока неизвестно.

Наушники оснащены тремя микрофонами. Компания утверждает, что благодаря третьему поколению алгоритма шумоподавления, Meizu POP Pro во время звонка могут эффективно снижать уровень внешнего шума. Наушники используют 10-мм динамики для детального воспроизведения средних и высоких частот и мощных басов.

Что касается активного шумоподавления, то устройство оснащено новой тройной гибридной технологией для этого. Также наушники могут распознавать, что надеты, управляются прикосновениями и подключаются «в один клик». Meizu POP Pro могут работать до 6,5 часа при нормальном использовании и до 4 часов в режиме шумоподавления.