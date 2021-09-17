Meizu выпустила беспроводные наушники со временем работы до 30 часов

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Meizu выпустила беспроводные наушники со временем работы до 30 часовЭто модель под возрождённым брендом
Несмотря на то, что крупное мероприятие Meizu запланировано на 22 сентября в Китае, возрождённый бренд компании mblu сегодня представил новые беспроводные наушники под названием mblu Blus.
Дизайн Meizu mblu Blus отличается от дизайна конкурентов. Но отдалённо наушники всё равно напоминают Apple AirPods Pro.
Meizu mblu Blus оснащены 12-миллиметровыми драйверами и подключаются к устройствам по Bluetooth 5.2. Наушники обладают стандартом защиты IPX4 поддерживают управление с помощью прикосновений, а также технологию активного шумоподавления.
Без включённого шумоподавления Meizu mblu Blus могут проработать до 30 часов, а с включённым ANC — до 25 часов (это всё показатели с учётом зарядного чехла).
Meizu mblu Blus оценены в 199 юаней (около 2200 рублей) в Китае. Пока неизвестно, когда они появятся в других странах.