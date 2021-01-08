Meizu выпустит беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Анонс Meizu появился в китайской соцсети Weibo. Meizu Pop Pro — будут первыми беспроводными наушниками компании с поддержкой активного шумоподавления. Помимо наушников Meizu намеревается выпустить «умные» часы. Это тоже произойдёт в первом квартале 2021 года.

Ранее в сети опубликовали патент Meizu с описанием беспроводных наушников. Судя по патентной документации, устройство выйдет с зарядным кейсом, у которого будет порт USB Type-C.

Недавно стало известно, что Meizu уже начала серийное производство предполагаемых Meizu Watch с аккумулятором ёмкостью 420 мАч и дисплеем квадратной формы.